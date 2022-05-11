В посольстве РФ ответили на заявления США о причастности России к кибератакам на Украине

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Утверждения Госдепа о причастности России к кибератакам на объекты критической инфраструктуры Украины являются абсурдными, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
"Наша страна никогда не занималась киберагрессией. Это противоречит принципиальной позиции России. Мы привержены использованию информационно-коммуникационных технологий исключительно на благо развития мирового сообщества", – говорится в заявлении в телеграм-канале диппредставительства.
В ведомстве подчеркнули, что Госдепартамент не хочет признавать то, что одним из главных источников глобальных киберугроз являются Соединенные Штаты, с территории которых проводится больше всего атак на объекты критической инфраструктуры, в том числе российские.
"Вместо поиска мнимой угрозы со стороны России Вашингтону стоило бы приструнить своих подопечных в Киеве, которые открыто планируют и совершают кибердиверсии в отношении Российской Федерации. Вполне допустимо, что украинские хакеры не станут ограничиваться провокациями только против нашей страны", – отметили в ведомстве.
В посольстве также подчеркнули, что Москва готова к равноправному, профессиональному и неполитизированному диалогу с Вашингтоном по широкому кругу актуальных вопросов информационной безопасности.
Ранее в министерстве обороны России заявили, что стране нужен суверенитет от иностранных цифровых экспансий. Замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин отмечал, что необходимо выработать предложения, которые полностью изменят ситуацию, сложившуюся в настоящее время в области цифрового обеспечения в РФ.
По его мнению, цифровое пространство в стране наполнено вражескими системами и программами, от которых необходимо избавиться в целях обеспечения обороноспособности государства в данной сфере.
Сайты арбитражных судов по всей России подверглись кибератаке
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