Rutube перестал работать после атаки хакеров

Сайт Rutube атаковали хакеры. Он недоступен уже больше суток. На портале висит надпись, что ведутся технические работы, ситуация находится под контролем.

В сервисе завили о мощной кибератаке. При этом киберпреступникам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

