Сервисы платежной системы ЦБ вновь работают штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все сервисы платежной системы Центробанка РФ, а также Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале.

Ранее ЦБ сообщил о задержке банковских операций в связи с проведением технических работ. Уточнялось, что наблюдалось замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

СПФС создали в качестве альтернативы международной системе SWIFT на случай отключения от нее российских банков.

3 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал новые отключения от SWIFT российских банков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. В частности, ЕС отключил от системы SWIFT семь российских банков, в числе которых ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

