В Ассоциации банков считают, что SWIFT заменят российским аналогом к 2023 году

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Председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов считает, что замена SWIFT отечественной Системой передачи финансовых сообщений может произойти к 2023 году.
"На наш взгляд, СПФС при позитивном развитии событий сможет заменить SWIFT через год-полтора. Важно, чтобы к системе активнее начали подключаться как российские, так иностранные контрагенты. Центробанк уже активно взаимодействует в этом вопросе с регуляторами дружественных стран. Речь идет прежде всего о странах СНГ, Китае и других", – приводит его слова "Газета.ру".
Скворцов добавил, что Банк России рекомендовал российским банкам активнее работать с иностранными кредитными организациями и приглашать их использовать Систему передачи финансовых сообщений. Уточняется, что невыполнение данных рекомендаций не влечет за собой санкций.
При этом эксперт отметил небольшую вероятность подключения к данной системе банков из стран, которые ввели антироссийские санкции.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России, который планируется представить в среду, 4 мая. Предполагается запретить трансляцию трех крупных российских вещателей, отключить от системы SWIFT Сбербанк и два других российских банка.
Также ожидается, что под санкции подпадут военнослужащие, причастные к преступлениям в Буче и Мариуполе. Глава Еврокомиссии добавила, что последим пунктом в перечне станет российская нефть.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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