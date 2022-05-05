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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На территории ВДНХ посетителям вновь стал доступен городской Wi-Fi. Гости не могли воспользоваться им с 2019 года, когда оборудование демонтировали в связи с масштабным обновлением к 80-летнему юбилею выставки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель проекта "Общегородской Wi-Fi" департамента информационных технологий Александр Харитонов рассказал, что Wi-Fi работает на территории от арки главного входа до фонтана "Дружба народов", сеть также доступна на участке вокруг Дворца бракосочетания.
"В зоне действующего покрытия расположены популярные у москвичей павильоны, Музей гаража особого назначения ФСО России, "Дом ремесел", Кремлевская школа верховой езды и арт-резиденции. При этом за счет использования более современного оборудования сеть работает быстрее и стабильнее, чем раньше", – приводятся в материале слова Харитонова.
Он отметил, что в будущем зона покрытия Wi-Fi на ВДНХ будет расширяться. В настоящее время на территории выставки установлены 32 точки доступа.
Также городской Wi-Fi работает в 53 парках, студенческих общежитиях, учреждениях культуры, на автовокзалах и автостанциях, в социальных учреждениях и бесплатных коворкингах для предпринимателей, в спортивных организациях и на улицах в пределах Садового кольца и локально в пределах ТТК.
Чтобы подключиться к бесплатному городскому интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в Москве появились более 3 тысяч новых точек доступа к городской сети Wi-Fi. Он отметил, что городской беспроводной интернет теперь доступен в том числе в театре "Содружество актеров Таганки", спортивном центре "Яуза", в центре реабилитации инвалидов "Царицыно" и во многих районных школах и домах культуры.
Городской Wi-Fi заработал на ВДНХ
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