Бесплатный Wi-Fi заработал в Сиреневом саду в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Городской Wi-Fi заработал в Сиреневом саду и на благоустроенной территории рядом с культурным центром Рублево, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель проекта Общегородской Wi-Fi департамента информационных технологий Александр Харитонов рассказал, что средняя скорость передачи данных для пользователей городского Wi-Fi в парках составляет 10 мегабит в секунду.

По его словам, этого достаточно для комфортного прослушивания музыки и подкастов, просмотра видео и новостей.

В общей сложности в 53 столичных парках работает свыше тысячи точек доступа к бесплатному беспроводному интернету.

Чтобы подключиться к интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, после этого пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС. Затем следует нажать кнопку "Войти в интернет".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в Москве появилось больше трех тысяч новых точек доступа к городской сети Wi-Fi. Он отметил, что городской беспроводной интернет теперь доступен в том числе в театре "Содружество актеров Таганки", спортивном центре "Яуза", в центре реабилитации инвалидов "Царицыно" и во многих районных школах и домах культуры.