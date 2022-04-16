Бесплатный Wi-Fi заработал в Сиреневом саду в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Городской Wi-Fi заработал в Сиреневом саду и на благоустроенной территории рядом с культурным центром Рублево, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Руководитель проекта Общегородской Wi-Fi департамента информационных технологий Александр Харитонов рассказал, что средняя скорость передачи данных для пользователей городского Wi-Fi в парках составляет 10 мегабит в секунду.
По его словам, этого достаточно для комфортного прослушивания музыки и подкастов, просмотра видео и новостей.
В общей сложности в 53 столичных парках работает свыше тысячи точек доступа к бесплатному беспроводному интернету.
Чтобы подключиться к интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, после этого пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС. Затем следует нажать кнопку "Войти в интернет".
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в Москве появилось больше трех тысяч новых точек доступа к городской сети Wi-Fi. Он отметил, что городской беспроводной интернет теперь доступен в том числе в театре "Содружество актеров Таганки", спортивном центре "Яуза", в центре реабилитации инвалидов "Царицыно" и во многих районных школах и домах культуры.
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