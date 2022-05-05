В Банке России предостерегли россиян от использования VPN при поиске финансовых услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупредил о риске использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг в Сети.

По его словам, ЦБ РФ выявил 930 нелегальных участников финансового рынка в первом квартале 2022 года, при этом около 400 из них – финансовые пирамиды.

"Так вот, когда вы заходите на сайт финансовой пирамиды или нелегального участника финансового рынка с помощью VPN, они не заблокированы, и вы рискуете сильно вляпаться в услуги финансовых мошенников. Поэтому, ища финансовые услуги, предварительно лучше отключайте VPN на своем телефоне или планшете", – рассказал он в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале регулятора.

Ранее руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско рекомендовал не включать VPN при доступе к электронной почте или финансовой информации. Даже с учетом того, что обмен информацией, в частности, с банковскими приложениями, происходит в шифрованном виде, все равно остаются риски компрометации.

По словам специалиста, тот, кто контролирует VPN-сервер, может контролировать и трафик, поэтому важен доверенный провайдер. Вураско посоветовал выбирать платные варианты и те сервисы, которые много лет присутствуют на рынке.