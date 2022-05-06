В ЕК назвали сроки введения полного эмбарго на российскую нефть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что полное эмбарго на российскую нефть будет введено в течение девяти месяцев.
"Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям", – сказал Джентилони в интервью газете Il Messaggero.
По его словам, такое решение окажет воздействие на европейскую экономику, но больше повлияет на Россию. Еврокомиссар подчеркнул, что экономическую цену имеет решение не участвовать в военном конфликте, а оказывать поддержку Украине, в том числе путем санкций.
"Эту экономическую цену надо учитывать, оценивая и взвешивая, в какую сумму принимаемые меры обходятся России и нам самим. В деле введения санкций Еврокомиссия до сих пор руководствовалась принципом равновесия", – добавил Джентилони.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ войдут причастные к дезинформации лица.
По данным The Wall Street Journal, новый пакет санкций Евросоюза предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. Также сообщалось, что ограничения не затронут Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Страны ЕС не смогли договориться об эмбарго на импорт российской нефти – СМИ
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