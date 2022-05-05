Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 6 по 10 мая на ВДНХ пройдут концерты, спектакли, выставки и экскурсии, приуроченные ко Дню Победы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"ВДНХ – одна из главных площадок в столице, где празднуется День Победы. В этом году темой мероприятий будет искусство – его созидательная сила во все времена помогала людям сплотиться. Основные события программы состоятся 9 мая. Кульминацией станет большой концерт у фонтана "Дружба народов" и салют", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

С 6 мая на Центральной аллее откроется фотовыставка "Когда музы не молчали". Уточняется, что она является совместным проектом ВДНХ и Главного архивного управления Москвы. В рамках выставки посетители смогут увидеть 24 снимка военного времени, на которых запечатлены разные моменты из культурной жизни того периода. 9 мая около стендов выставки запустят мультимедийную инсталляцию – параллелепипед с LED-экранами. Их разделят на пять временных зон, каждая из которых соответствует одному году войны и рассказывает о ее основных этапах.

9 мая с 14:00 до 15:00 на ВДНХ собираются установить всероссийский рекорд, растянув самую большую "ленту памяти". Ее длина составит 370 метров, а ширина – 7 метров. Также на Центральной аллее 9 мая состоится патриотическая акция "Сердце Победы". Там устаовят арт-объект в виде огромного сердца высотой 2,5 метра, на которое любой гость сможет повесить георгиевскую ленточку. Рядом с ним будет возведена символическая "Стена памяти", где москвичи и гости столицы смогут написать имена родных и близких-участников ВОВ.

С 7 по 10 мая праздничную программу подготовит и Музей кино. Там посетителей ждет серия кинопоказов военно-патриотических кинолент. В программе две отечественные киноновинки и несколько картин для семейного просмотра. 7 мая в 13:00 в Музее ВДНХ гости узнают, какой вклад сотрудники выставки внесли в Победу. Принять участие в данном мероприятиии можно будет бесплатно. С 7 по 9 мая (ежедневно в 17:00 и 19:00) и 10 мая (в 17:00) в музее "Слово" будут проводить экскурсию "Летописи и дневники. О войне и мире". Она расскажет, откуда возник жанр дневников в России и об их значении в мирное и военное время.

Также с 7 по 10 мая в 13:00, 15:00 и 17:00 в центре "Космонавтика и авиация" организуют бесплатную экскурсию "Герои космоса". Ее участники узнают о подвигах космонавтов-первопроходцев. 8 мая в 13:00 и 9 мая в 10:30 состоится бесплатная экскурсия по территории ВДНХ под названием "Поклонимся великим тем годам". Участники узнают, как выставка восстанавливалась после войны.

В День Победы для посетителей ВДНХ будут доступны тематические площадки, где можно будет с 12:00 до 20:00 услышать песни военных лет, поучаствовать в открытых занятиях и спортивных мероприятиях. Так, перед павильоном №1 разместится площадка "Заводской цех", где пройдет выступление ансамбля, играющего на необычных инструментах, кроме того, пройдут мастер-классы по чеканке памятных монет.

У летнего кинотеатра-лектория откроется "Конструкторское бюро", где можно будет пройти квест в рубке подводной лодки и собрать из техконструктора кузов крана или кабину машины. А площадка "Отчий дом", сделанная в виде деревянной избы, откроется у цветочного партера фонтана "Каменный цветок". Там женский хор исполнит народные и военные композиции, всех желающих обучат секретам разных видов рукоделия.

За павильоном № 58 специалисты сделают площадку "Гараж техники" с ретроавтомобилем ГАЗ-АА, известным как "полуторка". Его превратят в сцену для выступлений творческих коллективов. На площадке "Шахматисты" перед Домом культуры ВДНХ установят столы для шахмат. А за павильоном № 34 откроют тематическую площадку "Полевая кухня", где гостей угостят чаем под выступление артистов ансамбля народных инструментов.

У летней эстрады в парке "Останкино" для гостей установят импровизированный "Корабельный порт", где можно будет научиться танцевать вальс, фокстрот, танго и кадриль. Любителям высоты нужно будет отправиться к павильону № 47, где их будет ждать "Взлетная полоса". При этом, уточняется, что на площадке сделают антураж аэродрома.

В течение всего дня 9 мая на площади Промышленности для гостей состоится патриотическая программа "И все-таки мы победили!". Посетителям представят интерактивные выставки, среди которых, например, уголок медика начала ХХ века, также гостей познакомят с различными моделями самолетов.

В Музее под открытым небом покажут необычные автомобили и мотоциклы 1930–1960-х годов. А с 12:00 до 18:00 на выводном кругу Центра национальных конных традиций гостей ждут показательные выступления Кремлевской школы верховой езды. С 12:00 до 20:00 на ВДНХ будет доступна спортивная программа. У павильона №64 гости смогут наравне с профессионалами поучаствовать в установлении рекорда в рамках акции "Подтянись за Победу!".

Одновременно с этими мероприятиями в шахматном клубе организуют турнир, посвященный Михаилу Ботвиннику, первому советскому чемпиону мира по шахматам.На спортивной же площадке у павильона № 27 в честь матча возрождения, прошедшего в 1943 году в Сталинграде, состоится турнир по мини-футболу.

9 мая с 13:00 до 22:15 у "Дружбы народов" пройдет гала-концерт с участием Государственного Кремлевского оркестра, Центрального военного оркестра Минобороны, солистов театра "Градский холл", детского хора ВДНХ, а также популярных артистов. Кроме того, в павильоне "Макет Москвы" с 11:00 до 19:30 каждые полчаса будет демонстрироваться световое шоу, вход на мероприятие будет бесплатным.

"С 17:00 до 18:30 свою праздничную программу на площади Промышленности представит Московский музыкальный театр "Геликон-опера". А в 22:00 из разных точек на ВДНХ можно будет посмотреть праздничный салют", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы в преддверии Дня Победы покажут серию анимационных роликов, созданных по "Детской книге войны". Фильмы проекта "Дети на пороге смерти" можно будет увидеть на интерактивных столах в зале "Библиотека блокадного Ленинграда".

В Москве на 9 Мая запустят салют. В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне будут использованы более 11 тысяч фейерверочных изделий и свыше 70 самоходных пусковых установок.