В Музее Победы покажут анимационные ролики по детским дневникам военного времени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Серию анимационных роликов, созданных по "Детской книге войны", покажут в Музее Победы в преддверии Дня Победы, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Фильмы проекта "Дети на пороге смерти" можно будет увидеть на интерактивных столах в зале "Библиотека блокадного Ленинграда". Через живые картины реальных историй появится возможность прикоснуться к травматичному опыту мальчиков и девочек 9–17 лет, которые вели дневники под пулями Сталинграда, в гетто и концлагерях, во время блокады.

Кроме того, в экспозиции на площади 3 тысячи квадратных метров будут представлены фото, документы, оружие, амуниция, награды участников войны. Благодаря современным технологиям у посетителей будет возможность пройти путь от Бреста до Берлина, послушать сводки Совинформбюро, а также посетить кабинет Иосифа Сталина.

Ранее сообщалось, что посещение Музея Победы будет бесплатным 9 мая. На площадках музея, расположенных под открытым небом, для посетителей будет работать полевая кухня. Там можно будет принять участие в военно-тактической игре лазертаг, мастер-классах по сборке-разборке оружия.