России нужен суверенитет от иностранных цифровых экспансий – МО РФ

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России необходим суверенитет от всех возможных цифровых экспансий, заявил заместитель главы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин на открытии Стратегической конференции "Импортонезависимость" в Новосибирске.

"Цифровая экспансия, которая произошла на нашу страну, она, слава богу, сейчас дезавуирована. От тех решений, которые мы сегодня здесь выработаем и примем, <...> во многом будет зависеть и будущее нашей страны и действительно ее независимость", – приводит его слова РИА Новости.

Лишин считает, что путь к импортонезависимости России должен завершиться тотальным суверенитетом государства. Он добавил, что необходимо выработать предложения, которые кардинально изменят ситуацию, сложившуюся в настоящее время в области цифрового обеспечения в РФ.

По мнению замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ, цифровое пространство в стране наполнено вражескими системами и программами, от которых необходимо избавиться в целях обеспечения обороноспособности государства в данной сфере.

"Представьте себе вражеский танк на территории РФ, что бы сейчас тут было. Но почему-то мы позволяем здесь находиться импортному программному обеспечению", – отметил он.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о разработке совместно с IT-компаниями аналога Google Play. Он подчеркнул важность создания полноценной экосистемы, которая развивалась бы сама и регулировалась бы крупнейшими участниками рынка.

