В ГД не исключили, что атаковавшим Rutube хакерам мог помочь бывший сотрудник

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Фото: depositphotos/yekophotostudio
Хакерская атака на российский видеохостинг Rutube могла быть осуществлена при помощи бывших сотрудников, поскольку владельцы сервиса и команда разработчиков неоднократно менялись, заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин.
По его мнению, эти обстоятельства также могут быть причиной затянувшегося процесса восстановления Rutube.
"Вряд ли это хорошо повлияло на код сервиса, зато риск утечки доступа к его критическим элементам значительно вырос. Не исключаю, что хакерам мог помочь кто-то из бывших сотрудников", – написал Горелкин в своем телеграм-канале.
По его словам, создание удобного и надежного аналога YouTube потребует огромной работы, на которую может уйти не один год. Однако у России нет выбора, отметил Горелкин.
"Нам еще долго жить в условиях непрекращающейся информационной войны по всем фронтам", – сказал депутат.
Горелкин отметил, что составить конкуренцию YouTube можно только за счет более выгодной системы монетизации и эффективной модерации.
Кибератака на сервис произошла 9 мая. По мнению технических специалистов, она стала самой мощной за всю историю видеохостинга. При этом третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе.
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