Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Видеохостинг Rutube вновь заработал после хакерской атаки, сообщает ТАСС.

Для пользователей вновь стали доступны все опции на сайте видеохостинга. Кроме того, заработали приложения для iOS и Android.

Кибератака на сервис произошла 9 мая. По мнению технических специалистов, она стала самой мощной за всю историю видеохостинга. При этом третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин предположил, что хакерская атака на видеохостинг могла быть осуществлена при помощи бывших сотрудников, поскольку владельцы сервиса и команда разработчиков неоднократно менялись.

По его мнению, эти обстоятельства также могут быть причиной затянувшегося процесса восстановления Rutube. По его словам, создание удобного и надежного аналога YouTube потребует огромной работы, на которую может уйти не один год. Однако у России нет выбора, отметил Горелкин.