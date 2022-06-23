Сайт госуслуг подвергся хакерским атакам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт госуслуг подвергся интенсивным кибератакам с 09:30 по московскому времени. Об этом рассказал вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов на круглом столе в Совфеде.

По его словам, атаки ведутся на федеральные ресурсы, из-за чего страдают региональные.

"Они находятся под нашей защитой, каких-то эффектов нет", – приводит слова Ляпунова ТАСС.

Ранее Минобрнауки сообщало о хакерских атаках на российские вузы. По информации министерства, вредоносный трафик шел из стран Европы, а также из Северной Америки. Остановить угрозу специалисты НИКС и IT-отделений вузов смогли за счет блокировки входящего трафика из-за границы.

