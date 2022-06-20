Сайт Бауманки восстанавливают после массированной кибератаки

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Сайт МГТУ имени Баумана подвергается массированным DDos-атакам, в настоящее время ведутся работы по восстановлению его работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

"С утра 20 июня на сайт МГТУ имени Баумана совершаются массированные DDos-атаки. Днем работа сайта университета была восстановлена – он доступен из сети вуза, из многих сегментов сети интернет РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время технические специалисты делают все необходимое для восстановления доступа для всех посетителей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин перенес свое выступление на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня на час из-за массированных DDOS-атак на базу аккредитации ПМЭФ. Отмечалось, что атаки начались еще в четверг, 16 июня.

