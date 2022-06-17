Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за DDOS-атак

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Владимир Путин принял решение о переносе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ на час из-за массированных DDOS-атак на базу аккредитации ПМЭФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В этой связи президент принял решение перенести свое выступление на час, оно состоится не в два часа, а в три, за это время как раз будут приняты исчерпывающие меры для устранения последствий кибератак, все будет налажено, и главное – будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там", – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что атаки начались еще в четверг, 16 июня.
Ранее сообщалось, что российский президент 17 июня выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, где затронет экономические процессы, в частности влияние на них сложившейся ситуации и враждебные проявления Запада.
Песков отмечал, что, несмотря на то что на сегодняшний день против России началась беспрецедентная экономическая война, все будут слушать выступление Путина с большим вниманием.
Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня. Он продлится до 18-го числа. Свое участие в нем подтвердили представители более чем 90 государств.
Путин перенес свое выступление на ПМЭФ на час из-за DDOS-атак
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