Путин лично участвует в подготовке выступления на пленарном заседании ПМЭФ – Песков

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Президент РФ Владимир Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трудно переоценить значение этого выступления", – сказал Песков в интервью Первому каналу.

Он добавил, что несмотря на то, что сейчас против России началась беспрецедентная экономическая война, все будут слушать выступление Путина с большим вниманием.

Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате. Российский лидер будет говорить о влиянии антироссийских санкций на мировую экономику.

По словам Пескова, ПМЭФ посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, однако он будет не единственным зарубежным лидером.

