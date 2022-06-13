Песков назвал тему выступления Путина на ПМЭФ

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Во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин будет говорить о влиянии антироссийских санкций на мировую экономику. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены, бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. <...> В этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что результатом недружественных по отношению к РФ действий стало зарождение продовольственного кризиса. По его словам, Россия – не та страна, экономическая война против которой может пройти бесследно для ее зачинщиков.

В частности, Песков заявил, что экономические проблемы в мире стали результатом политических ошибок, совершенных в период пандемии коронавируса. Сегодня же они усугубляются санкциями против России, подытожил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате. В форуме примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие иностранные лидеры.

