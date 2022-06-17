Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ причин происходящего – Песков

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме даст глубокий анализ причин происходящего, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, российский лидер также расскажет, как видит развитие будущего.
"Президент наверняка даст глубокий анализ причин произошедшего и происходящего. И, конечно же, он будет говорить о том, как обстоят дела у нас, как обстоят дела у них и как он видит будущее развития этой ситуации", – отметил Песков в интервью студии "Известий".
Он уточнил, что в рамках ПМЭФ будет организована живая дискуссия, при этом, по его словам, мероприятие обещает стать интересным и содержательным.
"Это будет и выступление нашего президента, и выступление президента Казахстана, и выступление президента Египта, и приветствие председателя (КНР) Си для участников форума. А после этого будет живая дискуссия, которую будет модерировать наша коллега Маргарита Симоньян", – отметил Песков.
Ранее сообщалось, что российский президент 17 июня выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, где затронет экономические процессы, в частности влияние на них сложившейся ситуации и враждебные проявления Запада.
Песков отмечал, что, несмотря на то что на сегодняшний день против России началась беспрецедентная экономическая война, все будут слушать выступление Путина с большим вниманием.
Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня. Он продлится до 18-го числа. Свое участие в нем подтвердили представители более чем 90 государств.
Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ
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