DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ 17 июня совершались из США и с Украины

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На инфраструктуру Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня совершались DDoS-атаки мощностью 140 гигабит в секунду с адресов с Украины и из США, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

"140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Тайланда, Бангладеша и других стран. Но мы выдержали", – цитирует его РИА Новости.

Кобяков подчеркнул, что оргкомитет примет меры по усилению защиты инфраструктуры DDoS-атак.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин перенос своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня на час из-за массированных DDOS-атак на базу аккредитации ПМЭФ.

Отмечалось, что атаки начались еще в четверг, 16 июня.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 15 по 18 июня. Свое участие в нем подтвердили представители более чем 90 государств.