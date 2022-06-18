DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ 17 июня совершались из США и с Украины

14:07
Фото: ТАСС/Виктория Виатрис
На инфраструктуру Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня совершались DDoS-атаки мощностью 140 гигабит в секунду с адресов с Украины и из США, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Тайланда, Бангладеша и других стран. Но мы выдержали", – цитирует его РИА Новости.
Кобяков подчеркнул, что оргкомитет примет меры по усилению защиты инфраструктуры DDoS-атак.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин перенос своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня на час из-за массированных DDOS-атак на базу аккредитации ПМЭФ.
Отмечалось, что атаки начались еще в четверг, 16 июня.
Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 15 по 18 июня. Свое участие в нем подтвердили представители более чем 90 государств.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: