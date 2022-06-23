Минобрнауки сообщило о хакерских атаках на российские вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Хакерские атаки были произведены на российские вузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

"20 июня служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) зафиксировала увеличение входящего трафика на сети вузов", – рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации министерства, вредоносный трафик шел из стран Европы, а также из Северной Америки.

Остановить угрозу специалисты НИКС и IT-отделений вузов смогли за счет блокировки входящего трафика из-за границы. За счет снижения нагрузки на сайты их стабильная работа возобновилась.

При этом, как добавили в Минобрнауки, атаки продолжаются и сейчас, ситуацию в оперативном режиме отслеживают специалисты.

Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что в кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки из США, Украины и Грузии. В ведомстве заявили, что будут реагировать на агрессивные действия иностранных государств.

