Главред "Коммерсант FM" исключил причастность сотрудников к взлому радиостанции

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Главный редактор "Коммерсантъ FM" Алексей Воробьев прокомментировал ситуацию с хакерской атакой на радиостанцию, сообщает "Газета.ру".

По словам Воробьева, к инциденту не могут быть причастны сотрудники радио.

"Нет, у нас это исключено", – заявил главред "Коммерсантъ FM".

Алексей Воробьев подтвердил факт диверсии и заявил, что над исправлением ситуации работают технические специалисты. При этом ответить на технические вопросы он отказался.

Ранее сообщалось, что радиостанцию "Коммерсант FM" на на частоте 93,6 FM и в Youtube взломали. Вещание пообещали оперативно восстановить.

В марте сообщалось о кибератаке на страницу кабмина РФ в социальной сети "ВКонтакте". Опубликованная в сообществе запись впоследствии была удалена.