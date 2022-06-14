Хакеры потеряли интерес к российским банковским картам – эксперт

У хакеров пропал интерес к российским банковским картам. Личные данные владельцев уже не пользуются спросом на "черном" кибер-рынке.

По мнению экспертов из "Лаборатории Касперского", за рубежом российские карты не позволяют расплачиваться в полном объеме, поэтому мошенники ищут более подходящих жертв. Например, обладателей Visa и Mastercard.

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