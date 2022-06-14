Врач посоветовала есть клубнику для профилактики депрессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова посоветовала есть клубнику для профилактики депрессии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, в клубнике содержится множество биологически активных компонентов, таких как органические кислоты или полифенолы с их подклассами, дубильные вещества и флавоноиды.

Врач отметила, что эти вещества оказывают положительное влияние на нервную систему и являются профилактикой различных болезней.

"Они эффективны против хронических заболеваний, депрессии, болезни Альцгеймера, онкологии, болезней сердца", – подчеркнула Залетова.

Специалист добавила, что в ягоде также содержатся витамин C, фолиевая кислота, тиамин, рибофлавин, ниацин, витамины В6, А, Е и К.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что чрезмерное употребление клубники может вызвать у человека аллергическую реакцию. Поэтому лучше всего есть эту ягоду не чаще трех раз в неделю, советует специалист. По его словам, за один прием пищи нужно употреблять не более 100–120 граммов клубники.

Специалист отметил, что клубника обладает множеством полезных свойств. В частности, в этой ягоде содержится мало сахаров, поэтому ее можно есть даже тем, кто сидит на диете.

