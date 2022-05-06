Эксперт назвал признаки клубники с высоким содержанием нитратов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ранняя клубника может быть небезопасной для здоровья. Ее выращивание в защищенном грунте с недостатком света, тепла или с избытком азотных удобрений может способствовать накоплению нитратов. Об этом заявил в интервью радио Sputnik агроном Владимир Викулов.

По словам эксперта, косвенным признаком наличия нитратов может служить недостаточно характерный цвет, бледная окраска, неестественно крупные плоды, а также отсутствие аромата.

Как отметил специалист, случаи отравления редки, но опасность все же есть. Он рекомендовал сохранять порцию 100–150 граммов, чтобы получить некое количество витаминов и не навредить себе.

"Думаю, уже в ближайшее время начнет поступать продукция из открытого грунта, уже начинает поступать продукция из Краснодара. Грунтовые ягоды безопасны, они имеют совершенно другой внешний вид: яркие, насыщенные, с характерным ароматом", – добавил Викулов.

Агроном рекомендовал при покупке обращать внимание на свежесть клубники. Плодоножка не должна быть почерневшей, а плод – побитым. В противном случае качество будет ухудшаться с каждым часом.

Ранее нутрициолог предупредила об опасности ранних яблок, клубники и винограда. По ее словам, клубнику для увеличения срока хранения обрабатывают метилбромидом, хлорпикрином и Telone, которые могут спровоцировать нарушения работы щитовидной железы.

Нутрициолог посоветовала при покупке ранних овощей и фруктов обращать внимание на их внешний вид. По ее словам, слишком большие и яркие плоды содержат в себе массу химических добавок.

