Эксперт назвал признаки клубники с высоким содержанием нитратов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ранняя клубника может быть небезопасной для здоровья. Ее выращивание в защищенном грунте с недостатком света, тепла или с избытком азотных удобрений может способствовать накоплению нитратов. Об этом заявил в интервью радио Sputnik агроном Владимир Викулов.
По словам эксперта, косвенным признаком наличия нитратов может служить недостаточно характерный цвет, бледная окраска, неестественно крупные плоды, а также отсутствие аромата.
Как отметил специалист, случаи отравления редки, но опасность все же есть. Он рекомендовал сохранять порцию 100–150 граммов, чтобы получить некое количество витаминов и не навредить себе.
"Думаю, уже в ближайшее время начнет поступать продукция из открытого грунта, уже начинает поступать продукция из Краснодара. Грунтовые ягоды безопасны, они имеют совершенно другой внешний вид: яркие, насыщенные, с характерным ароматом", – добавил Викулов.
Агроном рекомендовал при покупке обращать внимание на свежесть клубники. Плодоножка не должна быть почерневшей, а плод – побитым. В противном случае качество будет ухудшаться с каждым часом.
Ранее нутрициолог предупредила об опасности ранних яблок, клубники и винограда. По ее словам, клубнику для увеличения срока хранения обрабатывают метилбромидом, хлорпикрином и Telone, которые могут спровоцировать нарушения работы щитовидной железы.
Нутрициолог посоветовала при покупке ранних овощей и фруктов обращать внимание на их внешний вид. По ее словам, слишком большие и яркие плоды содержат в себе массу химических добавок.
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