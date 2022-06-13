Потоп произошел в одном из столичных отделений "Почты России"

Потоп произошел в отделении "Почты России" на улице Генерала Тюленева, дом 41.

Все случилось из-за сильного ливня, который ранее обрушился на Москву.

По словам очевидцев, с потолка помещения падали промокшие плитки, одна из них задела работника. Другим сотрудникам почты пришлось экстренно спасать пострадавшие от воды посылки и документы.

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