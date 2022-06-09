СК РФ организовал проверку после обстрела Хотмыжска в Белгородской области

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Следственный комитет РФ начал расследование обстрела Хотмыжска в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины.

"Следователи <...> фиксируют последствия обстрела украинскими силовиками Хотмыжска в Белгородской области. В результате преступных действий ВСУ есть повреждения домовладений", – сообщается в телеграм-канале СК.

Отмечается, что в результате обстрела мирные жители не пострадали. СК даст правовую оценку действиям украинских военных.

9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли приграничный поселок Хотмыжск. По его словам, в результате обстрела в трех домах были выбиты окна, а также повреждены крыши и заборы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.