Обстрелу со стороны украинских войск подверглось село Нехотеевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, повреждены 8 зданий, газопровод и линия электропередачи. Также есть пострадавший среди мирного населения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.