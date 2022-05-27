В МВД назвали причину массовой аварии на Новорязанском шоссе

Причиной массовой аварии на Новорязанском шоссе мог стать отказ тормозов у грузовика. Об этом сообщает МВД.

В результате ДТП столкнулись не менее 15 машин. На участке у съезда на Лыткарино образовался затор. Также сообщается о трех пострадавших.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.