Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на юге Москвы

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Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара на Котляковской улице в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Ведомство также контролирует ход процессуальной проверки.

Пожар произошел в производственном здании в районе Москворечье-Сабурово 27 мая. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома по адресу улица Красный Казанец, дом 19, корпус 1, произошел пожар. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Медики осматривали трех человек.

