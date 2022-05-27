Производственное здание загорелось в районе Москворечье-Сабурово

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Площадь возгорания в производственном здании на юге столицы, в районе Москворечье-Сабурово, составила 350 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.

"По уточненной информации, площадь пожара возросла до 350 квадратных метров", – отметили в ведомстве.

До этого сообщалось о площади пожара в 100 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в жилом многоквартирном доме в Раменском произошел взрыв, после которого в здании вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно локализовать. Здание не получило серьезных повреждений.

По данным Следственного комитета РФ, вероятной причиной пожара стала неисправность бытового прибора.

По данному факту проверку организовали СК и прокуратура Московской области. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению требований федерального законодательства.