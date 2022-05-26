СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Раменском

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Следственный комитет РФ назвал неисправность бытового прибора предварительной причиной пожара в жилом доме в Раменском. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора. Проводится осмотр места происшествия, осуществляются опросы, планируется назначение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз", – уточнили в СК.

В ведомстве проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Как заявил представитель экстренных служб, при пожаре погиб один человек. Еще семь человек, в том числе два ребенка, пострадали.

В четверг, 26 мая, в жилом многоквартирном доме в Раменском произошел взрыв, после которого в здании вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно локализовать. Проверку по факту происшествия организовала прокуратура Московской области.

