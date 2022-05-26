Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Раменском

Взрыв произошел в жилом доме в подмосковном Раменском

Прокуратура Московской области организовала проверку после пожара в жилом доме в Раменском, в результате которого погиб один человек. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

"По предварительным данным, погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению требований федерального законодательства. Проверку будут проводить сотрудники Раменской городской прокуратуры.

В четверг, 26 мая, в жилом многоквартирном доме в Раменском произошел взрыв, после которого в здании вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно локализовать. Здание не получило серьезных повреждений.

