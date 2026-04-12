Первые цветки сакуры раскрылись в "Аптекарском огороде" в Москве

Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"

Первые цветки сакуры раскрылись в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба ботсада.

Уточняется, что первые цветки раскрылись на вишне Саржента, самой крупной сакуре "Аптекарского огорода". Ожидается, что полное цветение начнется в полную силу уже в понедельник, 13 апреля.

Первая сакура зацвела в "Аптекарском огороде" 6 апреля, на 10 дней раньше, чем в 2025 году. Найти дерево можно под открытым небом у грота в Дальневосточном саду. Это вишня мелкопильчатая родом из Японии, севера Китая и Кореи.

Кроме того, в "Аптекарском огороде" расцвели цветки магнолии.

