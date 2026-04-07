07 апреля, 14:55

Город

Первые цветки магнолии расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"

Цветки магнолии расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Первые цветки магнолии приоткрылись, но, глядя на погоду, раздумывают, не закрыться ли им обратно", – отметили в сообщении.

Ранее первая сакура расцвела в "Аптекарском огороде". Это произошло на 10 дней раньше, чем в 2025 году. Найти дерево можно под открытым небом у грота в Дальневосточном саду.

Всего в "Аптекарском огороде" растет около 10 деревьев. Ожидается, что их цветение продлится до конца апреля. В умеренном климате этот процесс начинается в апреле – мае, однако сроки зависят от региона и сорта.

До этого в "Аптекарском огороде" расцвела сон-трава, или пасхальный цветок, или прострел раскрытый. 33 вида этого растения в дикой природе встречаются в Европе, Азии и Северной Америке. Гости сада могут найти его на Альпийском бельведере на выставочном поле.

