Число пострадавших при атаке ВСУ на школу в Запорожской области возросло до 10

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе в селе Великая Знаменка увеличилось до 10, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в MAX.

По его словам, пострадали 7 детей и 3 взрослых, они получили ранения разной степени тяжести. Все находятся под медицинским наблюдением. По данным врачей, их жизни ничего не угрожает.

Состояние учительницы, получившей тяжелые ранения, удалось стабилизировать. Еще двое детей находятся в тяжелом стрессовом состоянии.

"Произошел вопиющий акт терроризма и бесчеловечности, где целью стали дети. Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие", – заявил губернатор.

Балицкий отметил, что детей удалось спасти благодаря быстрым и слаженным действиям оперативных служб, сотрудников администрации округа и работников школы. На месте случившегося продолжают работу оперативные службы, добавил он.

Атака на образовательное учреждение произошла 7 апреля. Сообщалось о гибели замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко. Он принимал участие в спасении детей из атакованной ВСУ школы.

Ранее двое взрослых и семилетний ребенок погибли в результате попадания вражеского дрона в двухквартирный жилой дом во Владимирской области. Атака произошла в ночь на 7 апреля. Вспыхнувший на месте ЧП пожар был ликвидирован.