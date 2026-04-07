07 апреля, 16:22

Происшествия

Число пострадавших при атаке ВСУ на школу в Запорожской области возросло до 10

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе в селе Великая Знаменка увеличилось до 10, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в MAX.

По его словам, пострадали 7 детей и 3 взрослых, они получили ранения разной степени тяжести. Все находятся под медицинским наблюдением. По данным врачей, их жизни ничего не угрожает.

Состояние учительницы, получившей тяжелые ранения, удалось стабилизировать. Еще двое детей находятся в тяжелом стрессовом состоянии.

"Произошел вопиющий акт терроризма и бесчеловечности, где целью стали дети. Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие", – заявил губернатор.

Балицкий отметил, что детей удалось спасти благодаря быстрым и слаженным действиям оперативных служб, сотрудников администрации округа и работников школы. На месте случившегося продолжают работу оперативные службы, добавил он.

Атака на образовательное учреждение произошла 7 апреля. Сообщалось о гибели замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко. Он принимал участие в спасении детей из атакованной ВСУ школы.

Ранее двое взрослых и семилетний ребенок погибли в результате попадания вражеского дрона в двухквартирный жилой дом во Владимирской области. Атака произошла в ночь на 7 апреля. Вспыхнувший на месте ЧП пожар был ликвидирован.

Читайте также


Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

