Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал журналистам задать представителям "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) вопрос о ситуации на их объектах в Новороссийске после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пресс-секретарь президента РФ указал, что украинские военные уже не первый раз атакуют инфраструктуру международной нефтетранспортной компании. Песков отметил, что первоисточником информации по поводу последней атаки является министерство обороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что киевский режим в ночь на 6 апреля атаковал с помощью БПЛА объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске. По данным ведомства, удар был нанесен для того, чтобы дестабилизировать мировой рынок углеводородов и остановить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

Атаке подверглись объекты КТК. В министерстве указали, что таким образом противник хотел нанести максимальный экономический ущерб крупнейшим акционерам компании, среди которых есть энергетические фирмы из США и Казахстана.

В результате атак были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Кроме того, в ту же ночь украинские дроны атаковали гражданские объекты Новороссийска. В результате пострадали мирные жители, в том числе дети.

