Новости

Новости

07 апреля, 15:03

Транспорт

Москвичей призвали пересесть на метро из-за гололедицы 8 апреля

Гостям и жителям Москвы рекомендовали пересесть на метро из-за гололедицы в среду, 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ночью в городе будет минусовая температура, а днем – дождь со снегом, отмечают синоптики. Это может привести к гололедице и ухудшению видимости. Автомобилистам рекомендуется выезжать на дороги только на зимней резине.

"Если вы уже поменяли резину на летнюю, рекомендуем оставить автомобиль дома и использовать городской транспорт", – призвали в департаменте.

Кроме того, водителям стоит избегать резких маневров, увеличить дистанцию, заранее снижать скорость у остановок и пешеходных переходов, не отвлекаться на телефон.

По прогнозам синоптиков, 8 апреля в городе будет облачная погода с кратковременными дождями и мокрым снегом. Температура днем окажется ниже климатической нормы, составив 4–6 градусов тепла. Пик арктического вторжения со снегом и гололедицей ожидается в столице в четверг, 9 апреля.

