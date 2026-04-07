07 апреля, 14:24

Происшествия

Прокурор запросил 22 года колонии для экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Гособвинитель потребовал назначить бывшему замминистра обороны России Павлу Попову 22 года колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

Соответствующее прошение было озвучено в ходе прений сторон. Вместе с тем прокурор запросил у суда лишение фигуранта звания генерал-полковника.

Задержание Попова прошло в августе 2024 года. Ему вменяют хищение в составе группы более 30 миллионов рублей. По решению суда были арестованы загородный дом и подсобные помещения, принадлежащие экс-замминистра.

Прокуратура также посчитала, что генерал армии может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств министерства. Для этого он привлек директора "Патриота" Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.

Они вместе с Поповым указывали в документах ложную информацию о выполненных строительных работах в парке. На их имущество также наложен арест.

