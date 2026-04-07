07 апреля, 14:42

В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Новый образ" для молодых проектировщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начался прием заявок на первый открытый конкурс "Новый образ" для молодых проектировщиков. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, проект поможет начинающим дизайнерам и архитекторам проявить свои способности. Им предлагается предложить собственное видение городских объектов инфраструктуры в 4 номинациях:

  • "Новый образ учреждения управления городом";
  • "Новый образ ведомственного административного учреждения";
  • "Новый образ учреждения здравоохранения";
  • "Новый образ физкультурно-оздоровительного учреждения".

Ефимов рассказал, что участвовать в конкурсе смогут студенты профильных вузов, начинающие архитекторы и специалисты в возрасте до 30 лет. Победителей наградят денежными премиями и дипломами. Кроме того, их проекты могут быть воплощены в жизнь. Общий призовой фонд составляет 4 миллиона рублей.

Заявки и проекты принимаются до 15 мая на официальном сайте конкурса. В период с 16 мая по 25 июня участники смогут доработать свои идеи в ходе рабочих мероприятий с экспертами.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что "Новый образ" позволяет привлекать молодых людей к работам по развитию Москвы. Представлять проекты комиссии участники будут в начале июля. Награждение победителей пройдет в День архитектора, 6 июля.

Ранее в столице начался прием заявок на конкурс "Московские мастера" для сотрудников НКО. Заявки принимаются до 19 апреля. Участвовать могут сотрудники социально ориентированных НКО старше 18 лет, которые имеют регистрацию и работают в Москве. При этом опыт работы должен быть от года и выше.

