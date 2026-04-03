Столичные власти продолжат сотрудничать с архитектором Сергеем Кузнецовым

Власти Москвы планируют продолжить сотрудничать с бывшим главным архитектором города Сергеем Кузнецовым как с экспертом. Об этом РИА Новости сообщил заммэра по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

"Все правительство Москвы и мы с уважением относимся к его решению. За почти 14 лет работы в качестве главного архитектора при участии Сергея сформирован современный архитектурный облик Москвы", – отметил он.

По словам вице-мэра, под кураторством Кузнецова в городе появились знаковые объекты, включая "Зарядье" и дворец художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Кроме того, при его участии был реконструирован стадион "Лужники", реализованы новый кампус МГТУ имени Н. В. Баумана и кластер "Ломоносов", запущена программа благоустройства набережных Москвы-реки и разработаны решения для новых небоскребов "Москва-Сити".

Ефимов указал, что столица продолжает развиваться в архитектурном и градостроительном плане. В последние годы задача главного архитектора была связана с координацией процессов по принятию решений об облике объектов в Москве. Однако итоговое решение выносит комиссия под председательством Сергея Собянина. Эта практика будет действовать и дальше, добавил он.

Кузнецов покинул пост по собственному желанию 3 апреля. Соответствующее распоряжение подписал Собянин. Пост главного архитектора Кузнецов получил в 2012 году. В 2013-м он был избран председателем столичного Архитектурного совета, а спустя еще год – главой Градостроительного совета Фонда "Сколково".

