Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов покинул пост

Главный архитектор Москвы и первый заместитель председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов покинул пост по собственному желанию, следует из документа, размещенного на портале мэра и правительства города.

Соответствующее распоряжение было подписано Сергеем Собяниным.

"Освободить Кузнецова Сергея Олеговича от замещаемой должности <...> и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", – следует из документа.

Данный пост Кузнецов получил в 2012 году. В 2013-м он был избран председателем столичного Архитектурного совета, а спустя еще год – главой Градостроительного совета Фонда "Сколково".

Ранее градоначальник выбрал нового префекта СВАО. Им стал Олег Соболев. Согласно распоряжению, он будет работать на соответствующем посту в течение действия полномочий мэра столицы. Документом он также был освобожден от замещаемой должности первого зампрефекта ЦАО.

