Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 17:24

Город

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов покинул пост

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Алексей Белкин

Главный архитектор Москвы и первый заместитель председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов покинул пост по собственному желанию, следует из документа, размещенного на портале мэра и правительства города.

Соответствующее распоряжение было подписано Сергеем Собяниным.

"Освободить Кузнецова Сергея Олеговича от замещаемой должности <...> и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", – следует из документа.

Данный пост Кузнецов получил в 2012 году. В 2013-м он был избран председателем столичного Архитектурного совета, а спустя еще год – главой Градостроительного совета Фонда "Сколково".

Ранее градоначальник выбрал нового префекта СВАО. Им стал Олег Соболев. Согласно распоряжению, он будет работать на соответствующем посту в течение действия полномочий мэра столицы. Документом он также был освобожден от замещаемой должности первого зампрефекта ЦАО.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов освобожден от должности

Читайте также


город

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика