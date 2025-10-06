Собянин назначил Соболева на должность префекта СВАО Москвы

Фото: caoinform.moscow

Сергей Собянин назначил Олега Соболева префектом Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы. Глава города подписал соответствующий указ.

Согласно тексту документа, Соболев будет работать на посту префекта в течение действия полномочий мэра столицы. Он также освобожден от замещаемой должности первого зампрефекта ЦАО.

Другим указом градоначальник освободил Сергея Мельникова от должности префекта СВАО. Уточняется, что он покинул пост по собственной инициативе.

Ранее Собянин назначил Олега Панкратова префектом ЮАО. Его срок ограничен сроком полномочий мэра.

До этого место Панкратова занимал Алексей Челышев, который покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Он работал на должности префекта с 8 ноября 2013 года.