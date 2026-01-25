Sony зарегистрировал в РФ логотип Alpha для фотоаппаратов

Фото: 123RF.com/jihankr

Японский конгломерат Sony Group зарегистрировал в России логотип Alpha для высокотехнологичных цифровых фотоаппаратов и их комплектующих. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка на регистрацию товарного знала была подана в Роспатент в октябре прошлого года из Японии, а зарегистрирована в январе. Исключительное право закончится 3 октября 2035 года.

По данным ведомства, знак принадлежит к классу № 9 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят цифровые фотоаппараты, фотоаппараты, фотообъективы, фотовспышки, штативы, запчасти и детали, адаптеры, провода, наплечные ремни и сумки для фотоаппаратов и фотоаппаратуры.

Заявка была подана в Роспатент в ноябре 2025 года из США, а зарегистрирована в январе 2026-го.

