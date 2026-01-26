GR: Австралия, Бразилия и Греция оказались самыми сексуально раскрепощенными странами

26 января, 12:20Общество
Фото: 123RF.com/saksit054
Австралия, Бразилия и Греция заняли лидирующие позиции в рейтинге самых сексуально раскрепощенных стран мира, передает газета "Известия" со ссылкой на Greek Reporter.
Такой вывод сделал ресурс World Population Review, составив международный индекс сексуальной свободы. Для его расчета использовались 6 показателей, среди которых:
- среднее число сексуальных партнеров;
- возраст начала половой жизни;
- легализованность проституции;
- общественное отношение к добрачному сексу;
- распространенность заболеваний, передающихся половым путем.
Сравнение проводилось среди 45 государств. Самой "свободной" страной по совокупности этих показателей оказалась Австралия. В среднем каждый ее житель имеет 13,3 партнера, а первый половой контакт обычно происходит в 17,9 года.
На втором месте оказалась Бразилия, где на человека приходится в среднем 9 сексуальных партнеров. Тройку лидеров закрыла Греция с показателем в 10,6 партнера.
В первую десятку также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.
Ранее в России допустили запрет порносайтов. Однако Владимир Путин заявил, что для этого людям необходимо предложить какую-либо замену.
С позицией президента согласились в Госдуме. В частности, депутат Нина Останина подчеркнула, что инициатива необходима для повышения рождаемости и защиты нравственного климата в стране, однако добавила, что она не может быть реализована без создания альтернативного информационного продукта.
