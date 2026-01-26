Форма поиска по сайту

26 января, 12:20

Общество
GR: Австралия, Бразилия и Греция оказались самыми сексуально раскрепощенными странами

Греческие СМИ назвали самые сексуально раскрепощенные страны мира

Фото: 123RF.com/saksit054

Австралия, Бразилия и Греция заняли лидирующие позиции в рейтинге самых сексуально раскрепощенных стран мира, передает газета "Известия" со ссылкой на Greek Reporter.

Такой вывод сделал ресурс World Population Review, составив международный индекс сексуальной свободы. Для его расчета использовались 6 показателей, среди которых:

  • среднее число сексуальных партнеров;
  • возраст начала половой жизни;
  • легализованность проституции;
  • общественное отношение к добрачному сексу;
  • распространенность заболеваний, передающихся половым путем.

Сравнение проводилось среди 45 государств. Самой "свободной" страной по совокупности этих показателей оказалась Австралия. В среднем каждый ее житель имеет 13,3 партнера, а первый половой контакт обычно происходит в 17,9 года.

На втором месте оказалась Бразилия, где на человека приходится в среднем 9 сексуальных партнеров. Тройку лидеров закрыла Греция с показателем в 10,6 партнера.

В первую десятку также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

Ранее в России допустили запрет порносайтов. Однако Владимир Путин заявил, что для этого людям необходимо предложить какую-либо замену.

С позицией президента согласились в Госдуме. В частности, депутат Нина Останина подчеркнула, что инициатива необходима для повышения рождаемости и защиты нравственного климата в стране, однако добавила, что она не может быть реализована без создания альтернативного информационного продукта.

"Мослекторий": Ольга Василенко – об интимном влечении

