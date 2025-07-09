Психолог Евстигнеев: открытый брак чреват глубокими эмоциональными травмами

Большинство россиян считает идею открытых отношений чуждой для менталитета страны, выяснили эксперты. Почему возникает полигамия и к чему может привести пару такой формат, разбиралась Москва 24.

Только вдвоем?

41% мужчин и 36% женщин в России полагают, что успешно построить свободные отношения невозможно. Еще 29 и 51% соответственно вообще не приемлют мысли о любви "без обязательств". В свою очередь, 19% мужчин и 11% женщин полиамория кажется любопытной в теории, тогда как 11 и 2% вовсе одобряют подобный формат, выяснили аналитики.

Уточняется, что предложение от партнера сделать союз открытым сразу же подтолкнет 47% мужчин и 55% женщин к расставанию. Вместе с тем 20 и 11%, несмотря на сильное удивление, попытаются выслушать аргументы, а 10 и 20% сочтут инициативу розыгрышем. Только 8% россиян и 2% россиянок будут готовы попробовать новое, а 15 и 11% согласятся, но исключительно на своих условиях.

Перспектива постоянной ревности и стресса (35%) стала главной причиной неприятия полигамии у мужчин. А потеря чувства "я – единственная" (39%) и ощущение использованности (36%) в основном отталкивают женщин.

Рассуждая о том, почему люди вступают в свободные отношения, мужчины чаще всего объясняют это скукой и потребностью в новых впечатлениях (38%). Еще один предполагаемый повод – осознание, что такой вид любви просто ближе (21%).

Женщины же, как правило, видят в полигамии проявление неспособности взять на себя ответственность и хранить верность (46%). Плюс, по их мнению, речь может идти и о неудовлетворенности партнера нынешними отношениями (23%). При этом россияне и россиянки редко допускают, что такие ситуации возникают из-за страха потерять собственную свободу (9 и 11% соответственно).

В целом 61% мужчин и 55% женщин уверены, что концепция любви "без обязательств" является "чуждой для ментальности" страны и противоречит "традиционным взглядам". В то же время, по мнению 22% россиян и 29% россиянок, в будущем формат может стать нормой. А 17 и 16% соответственно полагают, что свободные союзы были всегда, однако эту тему не обсуждали вслух.

Осознанный выбор

Открытые отношения не свойственны людям в целом, однако в настоящее время модель встречается среди молодежи. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась сексолог Александра Миллер.





Александра Миллер сексолог Некоторые боятся брать ответственность, меньше хотят чего-то серьезного. Ведь это предполагает определенные обязательства, наличие материальной базы. Плюс многие псевдопсихологи сейчас активно продвигают мысль о том, что женщины меркантильные. Отсюда и нежелание мужчин заплатить за девушку в кафе, не говоря уже о чем-то большем.

В союзах "без обязательств" невозможно полноценно восполнять базовую потребность в любви и принятии, указала Миллер. В перспективе это чревато развитием тревожности и неуверенности в себе.

"Плюс возникнут проблемы с интимной близостью. Ведь секс, который происходит в любви с постоянным партнером, имеет принципиально другой гормональный фон, поэтому он априори ярче, имеет более высокое качество", – указала эксперт.

При этом психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев отметил, что человек не является строго моногамным или полигамным существом. Биологически он "запрограммирован" на поиск новизны и одновременно на поддержание стабильной привязанности. Преобладание одного из подходов же является результатом осознанного выбора, заявил он Москве 24.

"В нас заложены механизмы, подталкивающие к поиску разнообразия. Эволюционная психология объясняет это стратегиями выживания и размножения. Для самца наличие нескольких партнерш повышало шансы оставить максимальное количество потомства. Нейробиология подтверждает это: влечение к новому партнеру мощно стимулирует дофаминовую систему мозга – центр вознаграждения и удовольствия", – пояснил Евстигнеев.





Дмитрий Евстигнеева психолог-психотерапевт С другой стороны, человеческий детеныш рождается абсолютно беспомощным и требует колоссальных затрат для выживания. Здесь на сцену выходят другие гормоны – окситоцин и вазопрессин. Они вырабатываются при физической близости, доверительном общении, совместной заботе и формируют глубокое чувство покоя, безопасности и единства с одним, конкретным партнером. Эта связь была критически важна для совместного воспитания потомства в суровых условиях.

Иногда решение придерживаться полиамории может быть осознанным, указал психолог. Как правило, такие люди не боятся нарушать общественные нормы и легко отказываются от идеи собственничества любви в пользу свободы. Однако, по словам Евстигнеева, большинство все же использует модель свободных отношений для решения внутренних конфликтов.

"Например, речь идет о тревожном или избегающем типе привязанности. Тогда по-настоящему глубокое слияние с одним партнером невыносимо страшно, так как ассоциируется с болью или потерей себя. А наличие нескольких возлюбленных позволяет поддерживать безопасную дистанцию со всеми и избегать пугающей уязвимости", – сказал специалист.

Плюс склонность к подобным союзам возникает при низкой самооценке, добавил Евстигнеев. Увеличение числа партнеров же становится способом подтвердить свою значимость и привлекательность.

В целом полигамия подходит для исключительно малого процента людей – с отточенными навыками общения и совпадающими ценностями. В 99% случаев такой формат отношений чреват глубокими эмоциональными травмами для всех сторон, заключил психолог.