Более 50% россиянок назвали открытый брак неприемлемым

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Для 55% россиянок и 47% россиян открытый брак является неприемлемым. Об этом свидетельствуют данные опроса одного из дейтинг-сервисов, которые есть в распоряжении Life.ru.

Среди мужчин 41% считает открытые отношения нерабочей моделью, а 29% реагируют резко: "Ужас, даже мысли не приемлю". Однако 19%, то есть каждый пятый, испытывает интерес, а 11% признались, что им нравится эта идея.

Женщины активнее выступают за моногамные отношения. Только 2% признались, что это могло бы им понравится, в то время как 51% опрошенных назвали идею ужасной, 36% не верят в ее работоспособность, а любопытство испытывают 11%.

Для многих предложение об открытом браке от партнера может стать точкой невозврата. Около 47% мужчин завершили бы отношения, 20% были бы шокированы, но смогли бы выслушать партнершу. Примерно 10% посчитали бы предложение шуткой, и только 8% согласилось бы на этот эксперимент. При этом 15% заявили, что будут согласны на своих условиях.

Среди женщин согласились бы только 2% опрошенных, 11% согласны на своих условиях. Для 55% это предложение будет означать конец отношений, и только 12% готовы выслушать мужчину.

Среди мужского населения 35% признались, что видят в таком формате отношений болезненные риски из-за чувства ревности и постоянного напряжения. Еще 22% беспокоит ощущение, что их могут использовать, а про отсутствие чувства "я – единственный" упомянули около 20%.

Ощущение "использованности" отметили 36% женщин, чувство ревности и постоянного напряжения – 31%. Для большинства россиянок главное опасение это потеря чувства "я – единственная", такой вариант ответа выбрали 39%.

Около 46% женщин считают, что основная причина попыток установить открытые отношения со стороны мужчин кроется в нежелании брать на себя традиционную ответственность и верность. Примерно 32% россиянок аргументировали такое решение скукой и поиском новых эмоций, а для 23% все объясняется мужской неудовлетворенностью текущими отношениями.

Мужчины чаще аргументировали желание открытых отношений скукой и поиском новых эмоций, такой вариант выбрали 38%. Еще 21% отметили, что такая форма любви им просто ближе. При этом и для женщин, и для мужчин страх потерять свободу оказался наименее значимой причиной, ее отметили только 11 и 9% соответственно.

Большинство россиян женского (55%) и мужского пола (61%) считают полиаморию заимствованным трендом, который плохо сочетается с российской культурой и взглядом на семью. Однако 22% мужчин и 29% женщин допустили, что со временем такая модель может начать приживаться. 16% женщин и 17% мужчин предположили, что такие отношения были всегда, просто раньше об этом не говорили вслух.

Ранее результаты опросов ВЦИОМ показали, что половина россиян негативно относится к свиданиям ради ужина. Согласно опросу, с этим столкнулись 28% опрошенных мужчин, однако только 9% женщин признались, что ходили на такие встречи. Еще 90% представителей женского пола утверждают, что никогда так не поступали.

Во ВЦИОМ такой разрыв объяснили, во-первых, нежеланием женщин признавать подобные факты, а во-вторых – разницей в интерпретациях. Например, мужчина может воспринимать нейтральное поведение как незаинтересованность, хотя женщина просто не хотела давать ложных сигналов.