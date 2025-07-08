Более 150 пар заключили брак в День семьи на фестивале "Россия. Соединяя сердца"

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Отношения зарегистрировали 152 пары в национальном центре "Россия" в рамках второго Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", передает РИА Новости.

Пары заключили брак в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. При этом за все дни фестиваля будет зарегистрировано 206 пар, уточнил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Хочу пожелать вам, чтобы любовь, взаимоуважение, взаимопомощь, взаимную поддержку вы пронесли через всю свою жизнь", – сказал он на церемонии бракосочетания.

Кириенко добавил, что счастье всей страны зависит от того, насколько счастлива каждая из российских семей. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ также обратил внимание на то, что именно в День семьи, любви и верности заключается больше всего браков в РФ.

В прошлом году на международной выставке-форуме "Россия" был зарегистрирован одновременно 151 брак.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал проект "Семейное московское долголетие", предназначенный для пар, проживших в браке более 40 лет и желающих отпраздновать юбилейную дату. Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова выразила надежду, что такие встречи станут городской традицией и будут вдохновлять молодежь на создание долгих и осознанных отношений.

Ракова добавила, что всего в День семьи, любви и верности, 8 июля, в городе свяжут себя узами брака около 800 пар. В свою очередь, пары, отмечающие юбилеи, получат свидетельство о годовщине своей семейной жизни. Программа церемоний будет включать в себя проведение фотосессии и вручение памятных подарков – фотоальбома с праздничными снимками и торта "Москва".

