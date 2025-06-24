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24 июня, 11:22

Общество

Продажи обручальных и помолвочных колец выросли в России

Фото: 123RF/dolgachov

Спрос на ювелирные украшения в России вырос в преддверии свадебного сезона, передает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

С 1 по 15 июня продажи ювелирных изделий увеличились на 14% по сравнению с первой половиной мая, а оборот ювелирных магазинов стал на 13% больше. При этом средний чек не изменился и составил 9 850 рублей.

Количество продаж помолвочных колец по сравнению с маем в розничных магазинах увеличилось на 10%, средний чек за год стал больше на 34% и составил 19 400 рублей. Число продаж обручальных колец увеличилось на 8%, средний чек за год составил 25 600 рублей, что больше на 27% по сравнению с прошлым годом.

Заметно увеличились продажи браслетов (20%), а также подвесок (16%) и часов (24%), которые также считаются свадебными украшениями.

Кроме того, увеличился интерес к жемчугу, также востребованному в качестве элемента свадебных аксессуаров. Общее количество купленных украшений с ним в начале июня увеличилось на 14%, по сравнению с маем объем продаж увеличился на 12%.

Ожидается, что этим летом больше всего предложений руки и сердца сделают в Калининграде, где продажи помолвочных колец выросли на 32% в сравнении с маем. Кроме того, большее количество свадеб могут сыграть в Екатеринбурге, – он стал лидером по динамике роста продаж обручальных колец (19%). Москва и Калининград заняли в этом списке второе и третье места, в них продажи увеличились на 18 и 9% соответственно.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова назвала средний возраст, в котором москвичи вступают в брак. Для жительниц столицы средний возраст для замужества составляет 25 лет. Мужчины женятся чуть позже, на момент свадьбы большинству из них около 27 лет.

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