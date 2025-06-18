Более 14 тыс пар поженились в столичных дворцах бракосочетания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала этого года свыше 14 тысяч пар поженились в московских дворцах бракосочетания. Об этом Агентству "Москва" заявила начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

Она напомнила, что за четыре года в городе обновили интерьеры семи дворцов, а также открылся новый Дворец бракосочетания "Южное Бутово". Только в 2025 году после ремонта начали работу Дворец бракосочетания № 3 и Таганский дворец бракосочетания.

Всего в Москве для молодоженов доступно 10 дворцов бракосочетания. Самым популярным вновь стал Дворец бракосочетания № 1, в котором с января было создано порядка трех тысяч семей, отметила Уханева.

На втором и третьем местах расположились Дворец бракосочетания № 4 и Шипиловский дворец бракосочетания. В них было зарегистрировано более 2,7 и 1,9 тысячи браков соответственно.

Между тем на Северном речном вокзале продолжается свадебный сезон. Эта площадка является одной из самых востребованных для заключения брака, поэтому в этом году там увеличили количество дат, указала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Последние церемонии там пройдут 5 сентября.